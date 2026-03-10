Диетолог Мухина рассказала о противопоказаниях кето-диеты

Врач-диетолог Марият Мухина поделилась с RT информацией о кето-диете — способе питания с низким содержанием углеводов и повышенным потреблением жиров. Она отметила, что эту диету пробуют люди, стремящиеся улучшить свое здоровье, например, снизить вес или уменьшить воспаление.

Мухина подчеркнула, что мнения врачей о кето-диете разнятся. Однако есть случаи, когда удается достичь хороших результатов, в частности, снять нейровоспаление у детей с эпилепсией.

Несмотря на положительные примеры, врач подчеркнула, что кето-диета остается спорной и должна назначаться в крайнем случае. У взрослых есть ряд противопоказаний, например, нарушение жирового обмена и повышенный холестерин.

Кроме того, во время диеты образуются кетоны, токсичные для нервных клеток. Мухина предупредила, что кето-диета противопоказана людям с сахарным диабетом 1-го типа, а при сахарном диабете 2-го типа ее можно применять только под контролем врача. Также она не рекомендуется при болезнях желчного пузыря, мочекаменной болезни и может усугубить атеросклероз.