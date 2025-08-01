Диетолог Мухина рассказала, что диетическая газировка опаснее обычной

Диетические напитки, содержащие синтетические сахарозаменители, увеличивают риск развития диабета сильнее обычных аналогов. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН .

Доктор отметила, что регулярное употребление диетической колы повышает вероятность заболевания диабетом на 40%, в отличие от обычного варианта (+23%). Рекомендуется полностью отказаться от сахара, выбрав природные аналоги: сироп топинамбура, трегалозу («грибной сахар»), стевию и архат.

Исследования австралийских ученых подтвердили негативное влияние искусственных добавок на здоровье организма. Врач Мухина добавила, что натуральная минералка предпочтительнее газированных продуктов, а прием любых подслащенных жидкостей должен ограничиваться дозировкой 100 грамм после приема пищи.

Для поддержания здоровья рекомендуется потреблять больше овощей и фруктов, богатых полезными углеводами, подчеркнула диетолог.