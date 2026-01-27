Диетолог Мухина призвала ограничить употребление чипсов до одного раза в месяц

Диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН поделилась мнением о том, как часто можно включать чипсы в рацион. По ее словам, лучше ограничить употребление этого продукта до одного раза в месяц. Чипсы следует рассматривать скорее как закуску перед основным приемом пищи, а не как полноценное блюдо.

«Можно съесть два-три чипса с аперитивом. В Европе более благородные и натуральные, не такие глутаматные обжаренные овощи подают к вину, к аперитиву. Это чисто для разгона пищеварения, закуска перед обедом», — заявила Мухина.

Она также отметила, что обычные чипсы содержат много вкусовых добавок, которые могут вызывать зависимость. Альтернативой для быстрого и полезного перекуса могут стать сублимированные овощные чипсы. Они менее вредны и подходят даже маленьким детям.