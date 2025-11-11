Диетолог Мухина предупредила об опасных веществах в матче

Диетолог Марият Мухина в интервью ИА НСН предупредила о высоком содержании тяжелых металлов и радиоактивных веществ в чае матча. Она подчеркнула, что чай матча изготавливается из порошка, полученного из измельченных чайных листьев, что увеличивает концентрацию всех содержащихся в нем веществ.

Мухина отметила, что высокое содержание танинов в чае матча может мешать усвоению железа, что приводит к выпадению волос у людей с дефицитом железа. Она подчеркнула, что любители матча могут столкнуться с проблемами, связанными с нарушением всасывания микроэлементов, таких как железо и кальций.

Мухина рекомендовала умеренно употреблять чай матча, не превышая одной чашки в день, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Она также подчеркнула, что в условиях ухудшения экологии чайные кусты впитывают вредные вещества из атмосферы, что делает чай матча небезопасным продуктом для регулярного употребления.