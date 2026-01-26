Диетолог Мухина предупредила о способности острой пищи отвлекать иммунитет от вирусов

Диетолог Марият Мухина в беседе с RT рассказала, что сейчас можно выявить не только явную, но и скрытую непереносимость острой пищи.

Как пояснила медик, явная непереносимость проявляется в виде аллергических реакций, кожных высыпаний, раздражений слизистой, гастрита, воспалений геморроидальных вен и других проблем со здоровьем.

«В идеале стоит сдать анализ на воздействие специй — от горчицы до разнообразных перцев, чтобы понять, какие специи можно, а какие нельзя для организма», — посоветовала Мухина.

По словам врача, скрытая непереносимость может проявляться в выработке иммуноглобулина G и приводить к адгезивному капсулиту. Кроме того, острая пища способна отвлекать иммунную систему от борьбы с вирусами и другими заболеваниями, предупредила специалист.