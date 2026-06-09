Диетолог Мухина предупредила о риске набора веса от употребления фруктов летом

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала RT , что некоторые фрукты могут привести к набору веса из-за высокого содержания углеводов и растительных жиров.

Например, в обычных бананах примерно 55 килокалорий на 100 граммов, но в коротких мини-бананах калорийность достигает 90 килокалорий на 100 граммов.

«Это очень сладкие бананы», — отметила диетолог.

Экзотический фрукт дуриан содержит от 147 до 150 килокалорий на 100 граммов. Авокадо, который более доступен, также может стать причиной набора веса, так как содержит от 160 до 200 килокалорий на 100 граммов в зависимости от сорта.

Мухина подчеркнула, что некоторые фрукты содержат мощные сахара. Например, в гранате 70 килокалорий на 100 граммов, и на нем тоже можно поправиться. Кроме того, калорийность фруктов значительно увеличивается после сушки. Если в свежем инжире 40 килокалорий на 100 граммов, то в сушеном — уже 120 килокалорий.