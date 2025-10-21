Диетолог Мухина предупредила о риске генетических проблем из-за употребления китайского латяо

Диетолог Марият Мухина обратила внимание на негативные последствия употребления детьми латяо — популярной китайской закуски из псевдосоевого мяса. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам врача, такие продукты содержат особые специи и добавки, которые плохо усваиваются детским организмом. Последствия включают расстройства пищеварительной системы, такие как диарея, раздражение кишечника, воспаление слизистой оболочки желудка и аллергия.

«Еще неизвестно, есть ли там генномодифицированные продукты, и как это отразится на будущих поколениях», — предупредила медик.

Как пояснила Мухина, еще одна угроза заключается в наличии усилителей вкуса, вызывающих привыкание и формирование пищевой зависимости у детей.