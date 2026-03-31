Диетолог Мухина предупредила о рисках употребления бензоата натрия

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала RT о потенциальной опасности бензоата натрия для здоровья человека. Этот консервант, известный как Е211, относится к искусственным добавкам и может быть вреден при чрезмерном потреблении или сочетании с определенными веществами.

Мухина подчеркнула, что бензоат натрия классифицируется как умеренно опасный для здоровья человека, относясь к третьему классу опасности. При соблюдении установленных норм он считается условно безопасным, однако превышение допустимых доз может вызвать негативные последствия.

Среди возможных рисков при накоплении вещества в организме врач назвала обострение хронических заболеваний, раздражение слизистых оболочек, нарушение обмена веществ, токсический гепатит, аллергические реакции у детей и взрослых, а также отеки. Кроме того, бензоат натрия может влиять на нервную систему, вызывая повышенную возбудимость и головные боли.

Также специалист отметила, что бензоат натрия не рекомендуется сочетать с аскорбиновой кислотой, особенно в напитках, так как это может привести к образованию бензола — признанного канцерогена, способного вызывать опухоли и лейкемии.