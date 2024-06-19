Диетолог Мухина предупредила, что увлечение роллами ведет к ожирению

Роллы не являются диетической пищей, и увлечение ими приведет к увеличению веса. Об этом News.ru рассказала диетолог Марият Мухина.

Он предупредила, что роллы, приготовленные в России, отличаются от японского варианта и менее полезны. Блюдо же, приготовленное в отечественных ресторанах, скорее, американизированные.

«Мало рыбы, много риса, который в целом не считается диетическим продуктом, и много сыра. Традиционно для роллов используют сыр „Филадельфия“ — жирный и калорийный», — отметила врач.

Она добавила, что роллы — это не только еда, которая вызывает углеводный сбой. Они также дают дополнительную нагрузку на ЖКТ, потому что их сложно переваривать.

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