Диетолог Мухина предупредила, что самолечение ожирения может привести к некрозу кишечника

Доступность препаратов и советы непрофильных специалистов приводят к серьезным осложнениям здоровья среди тех, кто пытается справиться с лишним весом самостоятельно. Об опасности самостоятельного лечения ожирения рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с ИА НСН .

Мухина подчеркнула высокий риск развития тяжелых последствий самолечения, включая такие состояния, как гастропарез («ленивый кишечник»), потеря зрения и даже некроз кишечника. Специалист обратила внимание, что прием лекарств без консультации врача не только усугубляет ситуацию, но и не помогает решить основную проблему — избавление от лишнего веса.

По мнению доктора, любые попытки самолечения лишь создают иллюзию быстрого результата, тогда как решение проблемы требует комплексного подхода и участия квалифицированных врачей.