Диетолог Мухина отметила, что гречка подходит для людей всех возрастов и почти не имеет противопоказаний

Гречка — это уникальный продукт, который содержит множество витаминов и аминокислот. Врач-диетолог Марият Мухина утверждает, что гречка подходит для людей всех возрастов и почти не имеет противопоказаний. Об этом она сообщила в беседе с ИА НСН .

Мухина назвала гречку королевой круп и отметила ее богатое содержание полезных веществ: «Это уникальная крупа с очень древней историей, пришедшая к нам из Византии в VII веке. Она содержит 18 жизненно важных аминокислот, железо, кальций, фосфор и другие микроэлементы».

Гречка не содержит глютен, способствует защелачиванию организма и помогает при изжоге. Кроме того, она действует как антидепрессант, способствуя синтезу дофамина — «гормона радости». В вареном виде порция гречки содержит 100–150 килокалорий и хорошо сочетается с овощами, рыбой, мясом, молоком и кефиром.

Также гречка укрепляет капилляры, снижает риск тромбоза, богата фолиевой кислотой и клетчаткой. Она очищает печень, активирует перистальтику и устраняет запоры.