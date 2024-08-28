Диетолог Мухина: людям старше 60 лет важно регулярно есть чернику и клубнику

Диетолог Марият Мухина перечислила ягоды, которые необходимо регулярно есть после 60 лет. В список попали малина, ежевика и облепиха, сообщила « Москва 24 ».

Врач также посоветовала пожилым включить в рацион чернику. Она отличается большим количеством антиоксидантов. Кроме того, ягода поддерживает здоровье глаз и снижает риск развития деменции.

Пользу принесет и клубника, которая является источником витамина C. Красные плоды помогут улучшить память и работу мозга, отметила медик.