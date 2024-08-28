Диетолог Мухина: людям старше 60 лет важно регулярно есть чернику и клубнику
Диетолог Марият Мухина перечислила ягоды, которые необходимо регулярно есть после 60 лет. В список попали малина, ежевика и облепиха, сообщила «Москва 24».
Врач также посоветовала пожилым включить в рацион чернику. Она отличается большим количеством антиоксидантов. Кроме того, ягода поддерживает здоровье глаз и снижает риск развития деменции.
Пользу принесет и клубника, которая является источником витамина C. Красные плоды помогут улучшить память и работу мозга, отметила медик.
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