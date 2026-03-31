Диетолог Мойсенко сравнила эффект от употребления устриц с действием виагры
Диетолог Римма Мойсенко рассказала «Абзацу», что включение моллюсков, в частности устриц, в рацион может оказывать положительное влияние на мужское здоровье.
Медик сравнила эффект от блюда с действием виагры. Она пояснила, что устрицы содержат цинк и селен — два важных компонента, которые способствуют выработке тестостерона и поддерживают половую активность.
«Устрицы воздействуют на либидо очень быстро именно за счет достаточно высокой концентрации двух микроэлементов в морепродукте. Они поддерживают половую активность мужчин, участвуют в метаболизме, нормализуют половое влечение», — объяснила врач.
По ее словам, рекомендуется употреблять моллюсков в проверенных ресторанах, где соблюдаются все условия хранения, перевозки и приготовления.