Диетолог Мойсенко рекомендовала замачивать крупу для утренней каши на ночь

Врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко поделилась секретами приготовления идеального зимнего завтрака. Об этом сообщило «Радио 1» .

Врач рекомендовала замачивать крупу в холодной воде на ночь перед приготовлением утренней каши. Такой подход помогает удалить фитиновую кислоту, которая мешает усвоению кальция, магния и фосфора.

Специалист подчеркнула, что цельные зерна медленно расщепляются, надолго насыщают организм и не повышают уровень глюкозы в крови. Кроме того, благодаря высокому содержанию клетчатки они служат пребиотиком для микрофлоры кишечника, добавили «Известия».