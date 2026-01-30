Диетолог Мизинова порекомендовала не торопиться с мясными блюдами сразу после пробуждения

Многие жители России привыкли плотно завтракать, включая в утренний прием пищи мясные блюда. Однако специалист по питанию, врач-диетолог Наталья Мизинова посоветовала пересмотреть этот подход в беседе с NEWS.ru .

В интервью она посоветовала не торопиться с мясными блюдами сразу после пробуждения.

«Когда мы просыпаемся, наше пищеварение еще находится в спящем режиме, — пояснила медик. — Для переваривания нужно, чтобы наша поджелудочная железа уже как следует заработала».

Врач рекомендует начинать утро с более легкой пищи. Идеальным стартом дня могут стать смузи, фрукты, фруктовые салаты или легкие каши. Мясные блюда лучше оставить на потом и употреблять их через час-два после легкого завтрака, написала «Свободная пресса».

Мизинова также подчеркнула, что правильный подход к утреннему приему пищи улучшает работу пищеварительной системы. Если человек завтракает не сразу после пробуждения, а через час-два и предварительно выпивает стакан воды, это значительно способствует лучшему усвоению белка.

Врач отметила, что для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходим особый подход к питанию, который должен определяться индивидуально.