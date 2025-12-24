Диетолог Миляева предостерегла от жестких диет перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников многие стремятся похудеть, прибегая к жестким диетам. Однако такие меры могут привести к нежелательным последствиям. Диетолог Юлия Миляева поделилась с «ТСН24» причинами, по которым не стоит садиться на строгую диету перед Новым годом.

Специалист отметила, что резкое ограничение калорий и несбалансированный рацион могут вызвать проблемы. «Слишком строгие ограничения в перспективе всегда дают срывы, двойной набор веса и психологическое разочарование», — предупреждает диетолог.

Дефицит микро- и макронутриентов может ухудшить общее самочувствие, вызвать усталость и снижение настроения. Вместо жестких ограничений Юлия Миляева рекомендует выбирать разумный подход: снизить калорийность рациона, сохранив баланс белков, жиров и углеводов, увеличить потребление клетчатки и воды, отказаться от пустых калорий.

Врач также поделилась советами для поддержания формы в праздники:

— не отказываться от завтрака и обеда 31 декабря; — начинать застолье с овощных салатов; — придерживаться принципов «гарвардской тарелки»; — пить больше воды; — контролировать употребление алкоголя; — минимизировать соусы и заправки; — находить время для активных прогулок; — больше общаться с гостями, отвлекаясь от еды.

Таким образом, вместо жестких диет лучше выбрать сбалансированный подход к питанию и физической активности.