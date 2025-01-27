Диетолог Михалева: натуральный йогурт может храниться не дольше пяти дней

В состав натурального йогурта входит только молоко и йогуртовая закваска. Срок хранения такого продукта не превышает пяти дней. О недостатках промышленных йогуртов, встречающихся на полках магазинов, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева в беседе с сайтом «Газета.Ru».