Диетолог Михалева: натуральный йогурт может храниться не дольше пяти дней

В состав натурального йогурта входит только молоко и йогуртовая закваска. Срок хранения такого продукта не превышает пяти дней. О недостатках промышленных йогуртов, встречающихся на полках магазинов, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева в беседе с сайтом «Газета.Ru».
По словам специалиста, промышленные аналоги содержат сахар, консерванты и другие добавки. Они могут способствовать развитию ожирения, проблем с желудочно-кишечным трактом и аллергии.
Необходимо внимательно изучать состав продуктов и, по возможности, готовить йогурт самостоятельно, посоветовала доктор Михалева.
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