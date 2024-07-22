Диетолог Мещерякова: копчености и бобовые не стоит есть на ужин

Бобовые, тяжелые жирные блюда и копчености категорически не подходят для ужина. Об этом рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, свинина, баранина, утка, гусь, фасоль и чечевица требуют длительного процесса пищеварения и активной выработки ферментов. Их лучше всего есть днем. Также вечером стоит отказаться и от фруктов и простых углеводов, в том числе сладостей.

Идеальным ужином будут белки, которые можно получить из белого мяса или рыбы, и клетчатка, например, овощной салат, отметила Мещерякова.