Диетолог Мансурова: устрицы в рационе помогают справиться со стрессом и продлить молодость
Диетолог Ирина Мансурова назвала морепродукты едой-антидепрессантом. Такой эффект достигается благодаря высокому содержанию витамина B12, сообщила эксперт в беседе с Life.
По ее словам, настоящим кладезем этих полезных веществ являются устрицы. Блюдо помогает справиться со стрессом, ведь оно влияет на выработку серотонина — гормона счастья.
«Устрицы продлевают молодость, снимают воспаления и подлечивают имеющиеся несовершенства кожного покрова», — добавила врач.
Мансурова также посоветовала включить в рацион мидии, мясо которых содержит легкоусвояемый белок. Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам продукт положительно воздействует на работу мозга.
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