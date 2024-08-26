Диетолог Макиша призвала делать за день более восьми тысяч шагов

Многочисленные исследования ученых показывают, что шесть-восемь тысяч шагов в день — это минимальная цифра, дающая результаты улучшения здоровья. Однако влияние ходьбы на организм будет лучше, если человек будет выхаживать более восьми тысяч шагов. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Марина Макиша.

По словам специалиста, эта рекомендация касается не только людей, кто мечтает сбросить лишний вес, но и тех, кто не имеет проблем с фигурой.

Диетолог также подчеркнула важность соблюдения правильного питания. Собеседница издания отметила, что двигательная активность — это лишь 10% от общего результата.

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