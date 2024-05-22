Диетолог Макиша назвала петрушку самой полезной зеленью для выращивания дома

Зелень считается важным источником пищевой клетчатки, витаминов и минералов. Самой полезной для выращивания дома будет петрушка, сообщила врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в петрушке содержится большое количество витамина К, который очень важен для нормального усвоения кальция в организме. Для получения суточной нормы этого микроэлемента достаточно всего 10 граммов петрушки.

Макиша отметила, что любая зелень богата витамином С, ее выбор зависит от предпочтений каждого человека.