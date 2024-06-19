Диетолог Лушникова: на ночь не стоит пить алкоголь и кофе

Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь. Кофеин сдвигает биоритмы на более позднее время, а спиртное сильно снижает качество сна, сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с Life.

По словам специалиста, чашка кофе на ночь грозит появлением тревожных мыслей и чувства разбитости утром. Алкогольные напитки хоть и могут ускорить засыпание, однако качество сна становится хуже, также может возникнуть храп.

Чтобы сон не сопровождался кошмарными сновидениями, врач посоветовала ужинать за три-четыре часа до ночного отдыха.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте