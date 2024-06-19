Диетолог Лушникова: на ночь не стоит пить алкоголь и кофе

Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь. Кофеин сдвигает биоритмы на более позднее время, а спиртное сильно снижает качество сна, сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с Life.

По словам специалиста, чашка кофе на ночь грозит появлением тревожных мыслей и чувства разбитости утром. Алкогольные напитки хоть и могут ускорить засыпание, однако качество сна становится хуже, также может возникнуть храп.

Чтобы сон не сопровождался кошмарными сновидениями, врач посоветовала ужинать за три-четыре часа до ночного отдыха.