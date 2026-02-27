Диетолог Лебедева предупредила о рисках резкого отказа от мяса в начале поста

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с RT предупредила о рисках резкого отказа от мяса и молочных продуктов в начале поста. По ее словам, это может вызвать дефицит белка и потерю мышечной массы.

Эксперт отметила, что для избежания стрессовой нагрузки на организм необходимо постепенно входить в режим поста. Резкое исключение из рациона важных продуктов может привести к дефициту питательных веществ, которые сложно получить из растительной пищи. Организм начинает расщеплять собственную мышечную ткань для удовлетворения потребностей в аминокислотах.

Последствия могут включать слабость, снижение физической выносливости, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также сбои в работе различных систем организма.

Лебедева подчеркнула, что из-за постоянного чувства голода постящиеся часто увеличивают потребление углеводов, что может привести к набору лишнего веса и отекам.

Для избежания проблем специалист рекомендует соблюдать баланс и постепенно входить в пост. Она советует сочетать каши со свежими и квашеными овощами, зеленью, фруктами и ягодами. Овощи и фрукты являются полезным источником клетчатки, благотворно влияющей на пищеварение. Также важно употреблять белок, который можно получить из бобовых и рыбы.