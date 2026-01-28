Диетолог Лазуренко указала на опасность обеда из трех блюд

Диетолог, нутрициолог и эндокринолог Наталья Лазуренко прокомментировала традицию советского периода, согласно которой полноценный обед состоял из трех блюд — первого, второго и третьего. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По словам эксперта, такая привычка не только утратила свою пользу, но и стала представлять определенный риск для здоровья.

«Современный человек много работает, сильно устает, но труд у него чаще всего не физический, а интеллектуальный. <…> Именно под этот портрет нужно подстраивать питание», — отметила врач.

Она посоветовала обратить внимание на баланс поступления и расхода энергии. При этом обед из трех блюд Лазуренко назвала пищевой «бомбой».