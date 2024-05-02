Диетолог Лазуренко посоветовала есть не более одного яйца в день | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:06 Диетолог Лазуренко посоветовала есть не более одного яйца в день

Читать 360 в

Без вреда для здоровья человек может съесть одно яйцо в день. Таким образом, в течение недели можно смело употреблять до семи яиц, сообщила диетолог-терапевт Наталья Лазуренко в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, людям, не испытывающим проблем с лишним весом или излишком жировой ткани, можно без опаски употреблять обычную норму яиц. Особенно полезным для организма будет яичный белок.

Реклама

При этом пациентам с повышенным уровнем холестерина следует ограничивать употребление яичных желтков. Им рекомендуется есть не более четырех яиц в неделю, отметила Лазуренко.