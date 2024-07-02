Диетолог Круглова: в жару возрастают риски пищевых отравлений

Летом в жаркую погоду значительно возрастают риски получить пищевое отравление. Некоторые продукты в этот период следует крайне аккуратно использовать, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с RT.

По словам специалиста, к скоропортящимся относятся блюда, содержащие в составе яйца, тем более, если они термически не обработаны. Так, сырые яйца нередко используются в приготовлении чизкейков и кремовых десертов.

Кроме того, стоит быть аккуратнее с блюдами из мяса, птицы и рыбы. Готовую еду из этих продуктов лучше хорошо прогреть самостоятельно на сковородке или в духовке, отметила Круглова.

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