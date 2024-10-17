Диетолог Круглова: цельнозерновые хлебцы помогут надолго сохранить чувство сытости

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о пользе цельнозерновых хлебцов. Как отметила специалист, они помогают надолго сохранить чувство сытости.

На упаковке с хлебцами должна быть указана мука, из которой изготавливались хлебцы. Обычно производители используют цельносмолотую, обдирную муку, либо цельносмолотые, цельнозерновые хлопья.

Цельнозерновые хлебцы содержат растительный белок, пищевые волокна, витамины группы В и цинк. В отличие от тех, что готовятся из рафинированных продуктов, они полны питательными веществами.

Замена хлеба хлебцами может быть актуальна для тех людей, кто беспокоится о лишнем весе, добавила Круглова.