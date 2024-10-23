Диетолог Круглова рассказала, что тяга к сладкому может сообщать о психологических проблемах

Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с Ura.ru рассказала, что тяга к сладкому может свидетельствовать в том числе и о психологических проблемах.

Причины, по которым человеку хочется съесть чего-то сладенького, можно разделить на две группы. Первая относится к физиологическим, а вторая — к психологическим. Первая включает в себя нерегулярность приемов пищи, нехватку сложных углеводов и достаточно невкусный рацион питания.

К психологическим причинам диетолог отнесла потребность в отдыхе или в ярких, приятных впечатлениях.

Чтобы снизить тягу к сладкому, медик советует работать со своим эмоциональным состоянием, заниматься рефлексией и пытаться понять, как еще можно это состояние изменить.