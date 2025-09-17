Диетолог Круглова рассказала, что яблоки помогают нормализовать уровень холестерина

Яблоки содержат клетчатку, пектины, калий и множество витаминов. Эти фрукты помогают нормализовать уровень холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU .

«Даже приготовленные яблоки при высоких температурах сохраняют ряд питательных веществ. Например, пищевые волокна и пектины, которые необходимы для поддержания здоровья микробиоты кишечника. Помимо этого, в приготовленных яблоках сохраняется калий», — привел слова доктора сайт RT.

Однако диетолог рекомендовала не злоупотреблять яблочным вареньем, джемом и повидлом из-за большого количества сахара. Кроме того, следует помнить, что пирог не может заменить полноценный прием пищи из-за высокого содержания простых углеводов и жиров и недостатка белка и минералов.