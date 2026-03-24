Диетолог Круглова поделилась информацией о правильном приеме витамина D

В России зафиксирован значительный рост интереса к витамину D, который выражается в увеличении его продаж. Эксперты считают, что это связано с повышением внимания к здоровью и активным обсуждением его пользы в средствах массовой информации. Врач-диетолог Наталья Круглова поделилась информацией о правильном использовании витамина D в беседе с «Авторадио» .

Она сообщила: «Важно опираться на профилактические дозы витамина D — это 1 000–2 000 международных единиц для взрослых людей. Превышение этих доз возможно только после консультации с врачом и лабораторной диагностики для оценки обеспеченности организма витамином D».

Кроме того, Круглова отметила, что витамин D содержится в жирной рыбе, яичном желтке, молочных продуктах и печени, но этого часто недостаточно для достижения адекватного уровня витамина в организме. В некоторых регионах России, включая Северо-Западный, рекомендован прием витамина D в течение всего года.

Вместе с ростом интереса к витаминам увеличивается и число сомнительных предложений на рынке. Роспотребнадзор сообщил о блокировке тысяч интернет-ресурсов, где под видом биодобавок продавалась продукция без регистрации. Ведомство напоминает о важности покупки таких товаров только у проверенных продавцов.