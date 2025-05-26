Диетолог Круглова назвала зелень источником мощных антиоксидантов

Диетолог Наталья Круглова объяснила в интервью Ura.ru , что понятие «зелень» охватывает широкий спектр продуктов, включая листовую зелень, пряные травы и темно-зеленые овощи, обладающие сходным набором питательных веществ.

По ее словам, к этой категории относятся руккола, шпинат, молодая ботва свеклы, брокколи, брюссельская капуста, зеленая фасоль и спаржа.

«Помимо того, что эти продукты содержат пищевые волокна, калий и витамин С, они имеют низкую калорийность», — отметила медик.

Особое значение в этой группе продуктов отводится витамину K, важному для нормальной свертываемости крови. Зелень и темно-зеленые овощи также богаты фолиевой кислотой, необходимой беременным женщинам для правильного развития нервной системы плода. Важным преимуществом является и мощная антиоксидантная активность, которая объясняется содержанием бета-каротина — предшественника витамина А, добавила специалист.