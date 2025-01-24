Диетолог Кованова заявила, что дефицит белка провоцирует частые простуды

Дефицит белка в питании может привести к регулярным простудным и другим сезонным заболеваниям. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог София Кованова в интервью сайту «Аргументы и факты» .

Специалист отметила, что белок важен не только для роста мышц, но и для поддержания иммунной системы и нормального функционирования всех систем организма. Если по медицинским показаниям животные белки запрещены, их необходимо заменять растительными. Жиры можно получать из орехов, растительных масел, авокадо, соблюдая норму и избегая переедания или голодания, добавила Кованова.

Для укрепления иммунитета важно придерживаться сбалансированного питания. Можно добавлять в рацион микроэлементы и витамины, а также использовать продукты, богатые этими веществами, для поддержки организма во время простуды, резюмировала эксперт.