Диетолог Кованова призвала пить последнюю чашку кофе не позднее, чем за шесть часов до сна

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru поделилась рекомендациями по употреблению кофе перед сном. Она посоветовала пить последнюю чашку кофе не позднее, чем за шесть часов до отхода ко сну.

Специалист подчеркнула, что в некоторых случаях необходимо сокращать даже дневную норму кофеина.

«Кофеин в среднем действует до восьми часов. Ошибка в том, что люди пьют кофе в течение дня как воду», — пояснила она.

Кованова отметила, что у чувствительных людей кофеин может ухудшать качество сна, повышать тревожность и частоту сердечных сокращений, поэтому им стоит ограничить его потребление даже днем. Травяные настои могут стать отличной альтернативой кофе.

Эксперт добавила, что умеренное употребление кофе для здоровых людей — это 300–400 миллилитров в день. Такое количество безопасно и может помочь повысить концентрацию.