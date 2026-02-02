Диетолог Кованова призвала отказаться от пельменей при лишнем весе

Диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru подчеркнула, что пельмени могут быть небезопасны для определенной группы людей.

По словам эксперта, данное блюдо не относится к полезным для всех категорий граждан.

«Это блюдо следует полностью исключить при лишнем весе», — отметила медик.

Она также рекомендовала отказаться от продукта пациентам с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при проблемах с желчным пузырем.

Кованова добавила, что здоровым людям без лишнего веса можно есть пельмени не чаще двух раз в неделю.