Диетолог Кованова: переедание свеклы и капусты может обернуться проблемами с пищеварением

Диетолог-нутрициолог София Кованова перечислила овощи, переедание которых может обернуться неприятным состоянием. Слова эксперта опубликовал сайт « Аргументы и факты ».

Врач посоветовала соблюдать меру при употреблении свеклы, тыквы и капусты. В больших количествах они вызывают проблемы с пищеварением. Речь идет о метеоризме, нарушении функции поджелудочной железы и дефиците ферментов.

«Если хорошо обработать и немного съесть — проблемы не будет», — отметила врач.

Она также рекомендовала исключить из рациона свеклу и тыкву при диабете. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, добавила «Свободная пресса».