Диетолог Кованова: переедание свеклы и капусты может обернуться проблемами с пищеварением

Диетолог-нутрициолог София Кованова перечислила овощи, переедание которых может обернуться неприятным состоянием. Слова эксперта опубликовал сайт «Аргументы и факты».
Врач посоветовала соблюдать меру при употреблении свеклы, тыквы и капусты. В больших количествах они вызывают проблемы с пищеварением. Речь идет о метеоризме, нарушении функции поджелудочной железы и дефиците ферментов.
«Если хорошо обработать и немного съесть — проблемы не будет», — отметила врач.
Она также рекомендовала исключить из рациона свеклу и тыкву при диабете. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, добавила «Свободная пресса».
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