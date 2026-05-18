Диетолог Кованова назвала безопасное количество киви в сутки

Диетолог и нутрициолог София Кованова сообщила aif.ru , что в день без вреда для здоровья можно употреблять три киви.

Специалист подчеркнула, что киви оказывает положительное влияние на пищеварение благодаря содержанию актинидина и клетчатки. Она отметила: «Этот фрукт хорошо влияет на пищеварение из-за фермента актинидина и клетчатки». Кроме того, употребление киви вечером может способствовать улучшению качества сна из-за содержания серотонина, витамина С и антиоксидантов.

Однако Кованова обратила внимание, что из-за высокой кислотности киви не рекомендуется есть его в избыточном количестве, особенно натощак, так как это может вызвать изжогу или раздражение слизистой желудка. Также фрукт следует употреблять с осторожностью при гастрите и повышенной кислотности.