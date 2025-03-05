Диетолог Ковалева рассказала, что мед полезен при лечении инфекций кожи

Мед — это не только десерт, но и лекарственное средство. Врач-эндокринолог и диетолог Наталья Ковалева рассказала сайту «Страсти» , как можно извлечь пользу из меда и не навредить себе.

По словам специалиста, мед содержит антиоксиданты: флавоноиды и фенольные кислоты. Они борются с окислительным стрессом в организме и защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Кроме того, витамины группы B, витамин C, железо, кальций и магний укрепляют иммунную систему человека.

Противовоспалительные свойства меда улучшают пищеварение и способствуют росту полезной микрофлоры кишечника. Также мед известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому полезен при лечении инфекций кожи. Благодаря содержанию быстрых углеводов он служит источником энергии для организма.

Регулярное употребление меда в пищу может снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего», что положительно влияет на здоровье сердца и сосудов. Наконец, аминокислота триптофан, содержащаяся в меде, помогает выработке серотонина, известного как гормон счастья.