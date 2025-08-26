Диетолог Королева призвала съедать завтрак в первый час после пробуждения

Многие считают завтрак необязательным, но доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева утверждает, что первый прием пищи запускает метаболические часы и активизирует работу внутренних систем. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Она отмечает, что скорость обмена веществ утром наиболее высока и ее необходимо поддерживать полноценным приемом пищи.

«Завтрак — всегда в первый час после пробуждения», — говорит эксперт. По ее словам, завтрак помогает поддерживать утреннюю скорость обмена веществ и физиологических процессов, обусловленных внешним фактором, таким как цикл смены дня и ночи.

Диетолог поясняет, что отсутствие завтрака может привести к снижению скорости обмена веществ и, как следствие, к набору веса, передает RT. Она подчеркивает, что завтрак должен быть разнообразным и не содержать вредных рафинированных продуктов.

«Чем большим будет разнообразие полезных продуктов на завтрак, тем дольше будет поддерживаться скорость обмена веществ», — резюмирует специалист.