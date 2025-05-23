Диетолог Королева предупредила об опасности гастропластики

Увеличение объема желудка из-за беспорядочного питания и приема больших порций может привести к нарушению работы ЖКТ и проблемам с перевариванием пищи. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, для поддержания правильной работы желудка и его перистальтики человеку необходимо питаться регулярно и сбалансированно от трех до шести раз в день. Диетолог рекомендовала соблюдать интервал между основными приемами пищи в 3–3,5 часа и делать полезные перекусы, богатые пищевыми волокнами. Рекомендуемые размеры порций: 300–400 миллилитров для мужчин и 250–300 миллилитров для женщин.

«Когда человек питается беспорядочно, зачастую имеет по два приема пищи в день, во время которых он плотно набивает живот большим объемом пищи, то желудок имеет обыкновение с течением времени растягиваться», — продолжает эксперт.

Многие люди сегодня прибегают к резекции желудка, чтобы избавиться от лишнего веса и проблем, связанных с увеличенным объемом желудка. Однако, по словам Королевой, такая операция может привести к дефицитам элементов, которые париетальная часть желудка могла бы усвоить из продуктов питания.

Врач призывает людей не прибегать к оперативному воздействию, а корректировать питание в соответствии с правилами физиологии организма, резюмировала собеседница.