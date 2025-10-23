Диетолог Королева посоветовала пить воду комнатной температуры

Диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева подчеркнула важность употребления воды комнатной температуры. Об этом сообщило « Радио 1 ».

По словам врача, именно теплая жидкость принимается и усваивается организмом с поддержанием всех необходимых реакций. Средняя температура напитка может быть чуть выше температуры тела.

«Это нужно для того, чтобы организм получил все необходимые источники, увлажнил свои среды, но не травмировал слизистую», — пояснила медик.

Как отметила Королева, такой подход позволяет избежать негативного воздействия на желудок и горло, добавил RT.