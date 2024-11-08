Диетолог Королева посоветовала не есть картофель вместе с белками

Чтобы похудеть, картошку нужно есть отдельно от продуктов, богатых белком. О этом Ura.ru рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она объяснила, что картофель обладает множеством полезных свойств. Однако лучше использовать егот в качестве монопродукта. Тогда он принесет организму максимальную пользу.

Например, можно устроить себе разгрузочный день на картошке. Распредилит пять или шесть вареных клубней на три приема пищи. Это позволить быть сытым, а также сбросить вес. При том пюре и жареную картошку из рациона лучше полностью исключить.