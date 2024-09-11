Диетолог Королева: поддельный мед опасен для людей с сахарным диабетом

Зачастую недобросовестные производители меда используют ненужные добавки, в том числе сахар. Такой продукт опасен для здоровья людей с сахарным диабетом, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Life.

По словам специалиста, в поддельный мед могут быть добавлены фруктоза и другие компоненты, которые делают продукт более тяжелым. Если же продукт натуральный, то небольшие дозировки не навредят даже диабетикам.

На вкус отличить поддельный мед от настоящего непросто. При этом «липовый» мед должен быстро растворяться в воде, отметила Королева.