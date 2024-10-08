Диетолог Кононенко посоветовала кормить школьников яйцами и творогом на завтрак

Диетолог Инна Кононенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась рекомендациями по созданию сбалансированного и полезного завтрака для детей, способствующего хорошим оценкам в школе.

Ключевым элементом завтрака является легко усваиваемый белок, необходимый для роста и развития организма. Поэтому можно предложить творог в чистом виде или приготовить сырники.

Также отличным вариантом будут яйца, содержащие лецитин, который входит в состав оболочек нервных клеток. Чем более она качественная, тем быстрее проходят сигналы между клетками, что хорошо сказывается на внимании, памяти и скорости мышления.

Еще одним важным компонентом утреннего приема пищи являются сложные углеводы, способствующие работе мозга. Лучший выбор — каша, предпочтительно приготовленная из цельной крупы, так как она сохраняет максимальное количество необходимых ребенку витаминов.