Диетолог Кашапова посоветовала готовить на семейные застолья полезные блюда

Семейные застолья традиционно символизируют уют и единство, но в современном мире они могут стать причиной проблем с лишним весом и здоровьем. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова в интервью Life.ru подчеркнула важность сбалансированного питания.

Эксперт рекомендовала уделять внимание составу рациона: питание должно содержать белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях. При этом нужно учитывать индивидуальные особенности каждого члена семьи. Рецепты можно адаптировать, заменяя привычные ингредиенты на более полезные аналоги. Например, вместо картофеля использовать тыкву, а сахар заменить натуральными подсластителями.

Кашапова отметила, что важно прививать детям понимание ценности пищи. Совместные походы за продуктами и приготовление блюд помогают избежать переедания. Когда вся семья участвует в изменении рациона, шансы на успешное внедрение новых привычек значительно возрастают.