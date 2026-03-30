Диетолог Кашапова напомнила о вреде снеков и полуфабрикатов

Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова поделилась с «Известиями» опасениями о последствиях регулярного употребления ультрапереработанных продуктов. К ним относятся сладкие напитки, снеки и полуфабрикаты.

По мнению специалиста, опасность заключается не в отдельном ингредиенте, а в общем составе и конструкции блюда. Эти изделия промышленного производства содержат добавки, редко используемые в домашней кухне, и предназначены для длительного хранения и быстрого употребления.

Эксперт посоветовала снижать долю готовых продуктов в рационе и выбирать более простые по составу альтернативы. Здоровое питание начинается с разумного выбора в супермаркете, а не с жестких запретов.