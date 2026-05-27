Диетолог Ямилова предостерегла диабетиков от переедания черешни

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова предупредила о рисках чрезмерного потребления черешни для людей с диабетом и инсулинорезистентностью. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам врача, оптимальная порция черешни для взрослого составляет 150–300 граммов в день, что эквивалентно 10-20 средним ягодам. Для детей дозировки различаются: от одного года — 30–50 граммов; с трех лет — 80–100 граммов; с семи лет — 150–200 граммов.

При диабете или инсулинорезистентности важно контролировать размер порций из-за высокого содержания фруктозы в ягодах, добавил «Ридус».