Диетолог Хохлова сообщила, что самой полезной частью курицы является грудка
Курица занимает одно из первых мест среди мясных блюд на столе у россиян. Однако не все ее части одинаково полезны. Диетолог Елена Хохлова сообщила NEWS.ru, что самой полезной частью курицы является грудка.
«Грудка считается самой полезной частью курицы, так как она содержит наибольшее количество белка и минимальное количество жира», — отметила Хохлова. По ее словам, бедра тоже полезны, но они более жирные, написал KP.RU.
Диетолог добавила, что крылья и голени содержат больше соединительной ткани, хотя и могут быть вкусными в приготовлении. Для тех, кто следит за калориями, грудка будет оптимальным выбором.
Ранее KP.RU вместе с экспертами разбирался, как куриный бульон помогает при простуде и какие преимущества этот продукт приносит организму. Было отмечено, что куриный жир является самым легкоплавким и поэтому разрешенным при жировом гепатозе печени и других заболеваниях.