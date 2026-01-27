Диетолог Хохлова сообщила, что самой полезной частью курицы является грудка

Курица занимает одно из первых мест среди мясных блюд на столе у россиян. Однако не все ее части одинаково полезны. Диетолог Елена Хохлова сообщила NEWS.ru , что самой полезной частью курицы является грудка.

«Грудка считается самой полезной частью курицы, так как она содержит наибольшее количество белка и минимальное количество жира», — отметила Хохлова. По ее словам, бедра тоже полезны, но они более жирные, написал KP.RU.

Диетолог добавила, что крылья и голени содержат больше соединительной ткани, хотя и могут быть вкусными в приготовлении. Для тех, кто следит за калориями, грудка будет оптимальным выбором.

Ранее KP.RU вместе с экспертами разбирался, как куриный бульон помогает при простуде и какие преимущества этот продукт приносит организму. Было отмечено, что куриный жир является самым легкоплавким и поэтому разрешенным при жировом гепатозе печени и других заболеваниях.