Диетолог Хохлова посоветовала диабетикам отказаться от овсяной каши

Несмотря на безусловную пользу овсяной каши, есть ряд людей, которым она противопоказана. Об этом News.ru рассказала диетолог Елена Хохлова.

Она предупредила, что от овсянки стоит отказаться людям с сахарным диабетом. Потому что содержащиеся в ней микроэлементы способствуют повышению уровня сахара в крови, а сам продукт имеет высокий гликемический индекс.

Кроме того, с осторожностью к этому виду каши нужно отнестись к людям, у которых есть аллергия на глютен или полная его неперносимость. В овсе его нет, но часто там, где производят кашу, обрабатывают и пшеницу, объяснила врач.

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