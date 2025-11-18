Диетолог Хобсон назвал чеддер и бри наиболее полезными сырами

Диетолог Роб Хобсон в интервью Daily Mail подчеркнул, что сыры — ценный источник белка, кальция, фосфора и витаминов B12 и A. Они благоприятно влияют на здоровье костей, способствуют восстановлению мышц и поддерживают энергетический обмен.

Врач выделил выделил несколько самых полезных видов. Среди них — чеддер, одна порция которого покрывает примерно треть суточной потребности взрослого человека в кальции.

Специалист также обратил внимание на бри и камамбер — отличные источники глицина, аминокислоты, способствующей более глубокому сну у женщин в менопаузе. Кроме того, в них содержится высокий уровень спермидина, который помогает предотвратить размножение поврежденных клеток печени, добавил aif.ru.