Диетолог Григорьян призвала не запрещать соль и сахар в ресторанах

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян призвала отказаться от идеи введения строгих мер по устранению соли и сахара из ресторанов. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее депутат Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для предприятий общественного питания, запрещающие размещать солонки и сахарницы на столах.

«Такими карательными мерами мы не избавимся от привычек и заболеваний. Просто люди должны знать риски. Но, наверное, нужно попробовать сделать часть столов без этих приборов, а где-то оставить», — заявила диетолог.

Она также напомнила, что излишек соли в рационе ведет к гипертонии, отекам, заболеваниям почек и множеству других негативных последствий. Необходимо формировать привычку употреблять менее соленую пищу, заявила медик.